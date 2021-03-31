الدبيبة: الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 10:05 مساء
من استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة الدبيبة، 18 فبراير 2021. (الرئاسة المصرية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن «الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي».

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء، قائلا: «نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع».

وحذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء من المساس بمياه مصر، في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

- السيسي: لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

وقال الرئيس المصري في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى قناة السويس: «نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».

وأشار الرئيس المصري بكل حسم إلى أنه «لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا، مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمرا سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل». وقال «التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به، والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك».

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