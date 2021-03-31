القبض على 20 مهرب من تونس وليبيا في منفذ رأس جدير

جزء من المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المهربين بمعبر رأس جدير. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 20 مهرب من تونس وليبيا بمنفذ رأس جدير الحدودي بين البلدي من قبل أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المهربين المقبوض عليهم بينهم «16 مهرب من الجنسية التونسية، و4 مهربين من الجنسية الليبية»، مشيرة إلى قيامهم بتهريب مواد غذائية وكهرومنزلية وسجائر.

وقال الوزارة إن المتهمين ضبط بحوزتهم «كميّة كبيرة تقدّر بحوالي 228 صندوقاً، و379 صندوق من المعسل مخبأة في مركبات ليبيّة وتونسيّة»، مبينة أن القيمة السّوقيّة للكميّة المضبوطة تقدر بحوال «478800 دينار ليبي».

وأكدت وزارة الداخلية إحالة جميع المتهمين إلى النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونيّة اللازمة حيالهم.