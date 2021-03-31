حملة بيطرية لتحصين الأبقار ضد «الحمى القلاعية» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 31 مارس 2021, 04:20 مساء
تحصين إحدى الأبقار في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت في بلدية بني وليد، اليوم الأربعاء، حملة تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية تحت إشراف مكتب الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية، وبالتعاون مع مكتب الصحة الحيوانية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المهندس المشرف على الحملة، عثمان الجمل لـ«بوابة الوسط»، أن الحملة تشمل إجراء عمليات مسح وأخذ عينات من دم الأبقار وتحصينها بلقاح ضد فيروس الحمى القلاعية.

ونوه الجمل إلى أن حملة تحصين الأبقار مستمرة لعدة أيام مقسمة على مناطق وسط المدينة واشميخ والمردوم؛ لمنع ظهور أي حالة لمرض الحمى القلاعية داخل البلدية.

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