وزير الحكم المحلي يبحث مع سفير إيطاليا المشاريع المشتركة لدعم البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 01:57 مساء
لقاء وزير الحكم المحلي وسفير إيطاليا، 31 مارس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع سفير إيطاليا لدي ليبيا غوزيبي غريمالدي دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية، والتأكيد على موقف إيطاليا المساند لبرامج وأنشطة الوزارة في البلديات.

واستعرض الاجتماع مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها إيطاليا في البلديات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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واتفق الطرفان على العمل سويا لمعالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الميدانية، من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات؛ بما يعزز برامج ومشاريع قادرة علي توفير الخدمات للمواطن.

وحضر اللقاء مستشار الوزارة نيكولو باتروني وعدد من المسؤولين بها.

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