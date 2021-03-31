«مكافحة الأمراض»: 706 إصابات جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 12:52 مساء
تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 667 مصابًا، في حين توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 3500 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1292 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 170 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 980 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 408 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 147 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 51 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 76 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 107 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 16 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 78 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 62 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 27 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 38 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 37 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 158 ألفًا و957 حالة، منها 9 آلاف و143 نشطة، و147 ألفًا و147 متعافيًّا، في حين توفى 2667 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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