«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل طرابلس وزوارة، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.