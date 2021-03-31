«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 11:05 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل طرابلس وزوارة، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية على معظم الساحل، وشمالية شرقية صباح اليوم على ساحل رأس لانوف والخليج سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وقليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شرطيان يرفعان دعوى قضائية ضد ترامب بسبب حادث الهجوم على «كونغرس»
دولى
بالصور.. مدير «الدعم المركزي» يزور فرع الإدارة في بنغازي
ليبيا
تنظيم «ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة» في نسخته الأولى.. 3 أكتوبر...
ليبيا
السعودية تعلن خطة استثمارية ضخمة لتعزيز القطاع الخاص
اقتصاد
نتائج المباريات الودية لفرق الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
500 قتيل في بورما منذ الانقلاب.. وفصائل مسلحة تهدد المجلس العسكري
دولى
«بايرن ميونخ» يكشف موقف ليفاندوفسكي في ربع نهائي دوري الأبطال.. ويحدد مدة غيابه
رياضة عالمية
المدير العام لمنظمة الصحة يطالب بتحقيق حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين
دولى
بأمر إماراتي.. مانشستر سيتي يصمم تمثالا عملاقا في وداع أغويرو
رياضة عالمية
مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي
رياضة محلية
تنزانيا: 45 قتيلا خلال مراسم تكريم الرئيس جون ماغوفولي
دولى
حسين ديهوم وعبقرية الرمز والألوان
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته