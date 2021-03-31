حرس السواحل ينقذ 70 مهاجرًا

تقديم مساعدات إلى مهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، 30 مارس 2021، (القوات البحرية)

أنقذ عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 70 مهاجرًا غير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زوارق مطاطية، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية إنه فور تلقي نداء استغاثة من المهاجرين، تحرك الزورق «فزان» إلى المكان بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ، جرى نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال في قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.