بالصور.. مدير «الدعم المركزي» يزور فرع الإدارة في بنغازي

من زيارة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، إلى مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي، 30 مارس 2021. «صفحة الإدارة على فيسبوك»

استقبل معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، عميد صلاح الخفيفي، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمدينة بنغازي، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

ووفق بيان للإدارة الثلاثاء، جاءت الزيارة، بناء على تعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، وتوحيدا لمؤسسات الدولة الليبية في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

وسبق وزار الخفيفي الأيام الماضية الإدارة العامة للدعم المركزي بالعاصمة طرابلس.

وأكد البيان أن هذه الزيارات المتبادلة تأتي لمتابعة أعمال الإدارة بكافة المدن الليبية وتذليل كافة الصعاب.

وتعتبر الإدارة العامة للدعم المركزي، أول مؤسسة أمنية في الدولة الليبية يتم توحيد العمل بها.

من زيارة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، إلى مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي، 30 مارس 2021. «صفحة الإدارة على فيسبوك»

من زيارة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، إلى مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي، 30 مارس 2021. «صفحة الإدارة على فيسبوك»

من زيارة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، إلى مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي، 30 مارس 2021. «صفحة الإدارة على فيسبوك»