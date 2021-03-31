بوتشينو: الشركات الإيطالية ستباشر عملها في مطار طرابلس وتوقعات بافتتاحه في 2022

السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، 30 مارس 2021. (وزارة الاقتصاد)

أكد السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو أن الشركات الإيطالية ستباشر عملها لاستكمال مشروع مطار طرابلس، متوقعا أن يكون جاهزاً خلال عام 2022، ما يسهم في عودة شركات خطوط الطيران العالمية إلى ليبيا.

وتابع بوتشينو، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن الشركة المنفذة للطريق الساحلي الدولي، تحرص على استئناف عملها وتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مبديا استعداد الدولة الإيطالية لانعقاد اللجان الفنية المشتركة لطرح الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء، الذي عقد الثلاثاء، وحضره مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإيطالية، بمقر الوزارة، إمكانية عودة الشركات الإيطالية الى ليبيا لاستكمال المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية المنفذة لها.

وأثنى السفير الإيطالي على جهود حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكداً حرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها بالدولة الليبية، واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة بمجالات البناء والصناعة.

فيما أشاد الحويج بدعم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا لحكومة الوحدة الوطنية، وحرصها للانخراط في شراكة طويلة الأمد مع دولة ليبيا، مضيفاً أن الحكومة تعمل على استئناف تنفيذ المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية من خلال دعوة الشركات المنفذة لها، منها الطريق الساحلي الدولي الذي يمتد على طول الساحل الليبي بتنفيذ شركة إيطالية.

كما أبدى الوزير رغبة الدولة الليبية في تعزيز التعاون مع إيطاليا، والاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الإقتصاد والتجارة لإنشاء المناطق الحرة، وتنفيذ مجمع المعارض الدولية والذي تزيد مساحته على 45 هكتارا، ويمثل منصة للتواصل بين الفعاليات التجارية من خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى ودعم قطاع الصحة وتأهيل الكوادر الطبية.

وأكد في ختام اللقاء حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للشركات الإيطالية، لاستئناف عملها في ليبيا، والمساهمة في عقد الفعاليات الاقتصادية الليبية الإيطالية لتحقيق المصالح المشتركة.