«الجنائية الدولية» تتثبت من تقارير مقتل الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 11:58 مساء
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا. (موقع المحكمة)

قالت المدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مكتبها على علم بتقارير حول وفاة «المشتبه به السيد» محمود مصطفى بوسيف الورفلي، ويجرى التثبت منها، مؤكدة أن مكتبها يدين استمرار العنف في ليبيا.

وأضافت بنسودا، في تغريدة على حساب المحكمة بتويتر، الثلاثاء، إن الأنباء عن وجود وفد من المحكمة في ليبيا لهذا الغرض مضللة وغير صحيحة.

وتابعت أن مكتبها يؤكد التزامه بمهمته وفقا لنظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتحقيق في ليبيا.

القوات الخاصة تؤكد اغتيال محمود الورفلي

والأربعاء الماضي أكد الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، اغتيال الضابط محمود الورفلي المطلوب من محكمة الجنايات الدولية، في مدينة بنغازي، معتبرًا أنه «أحد رموز القوات الخاصة»، وفق ما نشرته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة على «فيسبوك».

وتعرض الورفلي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى إطلاق رصاص في وقت سابق بمدينة بنغازي نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة.

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