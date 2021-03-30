نورلاند: سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لمعاقبة مرتكبي القتل والخطف في ليبيا

السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاد تقف إلى جانب الشعب الليبي في «مساءلة منتهكي حقوق الإنسان».

وتابع نورلاند، خلال تغريدات على تويتر، «حان الوقت الآن ليتحد الليبيون بروح من العدالة والاستقرار»، مضيفا «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لمعاقبة مرتكبي القتل والخطف».

وشدد على أن المساءلة يجب أن تطال المسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري.

نورلاند يتحدث عن دعم أميركي «مزدوج المسار» لعملية الاستقرار والديمقراطية في ليبيا

وأمس قال نورلاند، إن واشنطن ودولا أخرى في المجتمع الدولي ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، مشيرًا إلى أنه نقل رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عندما التقاه في طبرق، مفادها دعم واشنطن عملية الاستقرار والديمقراطية عبر نهج «مزدوج المسار» من خلال المشاركة الدبلوماسية المعززة، داخليا مع حكومة وشعب ليبيا، وخارجيًّا مع الجهات الفاعلة الدولية، التي تلعب دورًا في مستقبل ليبيا.