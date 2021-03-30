بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)

أكد ملتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا، عُقد اليوم بمقر القيادة العامة في الرجمة، بحضور قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أواخر العام «دون تأخير أو تعطيل».

وشدد الملتقى الذي حمل اسم «الملتقى الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا»، على ضرورة إرساء الاستقرار السياسي، ولم شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة، بحسب بيان للقيادة العامة اليوم.

ووفق الصفحة الرسمية للقيادة العامة، أثنى المشير حفتر على دعم المشاركين «اللامحدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف».

ودعا الليبيين إلى «إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، فليبيا لكل الليبيين».

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)

مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا, الرجمة 30 مارس 2021. (القيادة العامة)