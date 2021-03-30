تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في طبرق وشفاء 3 حالات

قسم العزل في مركز طبرق الطبي، 22 مارس 2021، (اللجنة الطبية طبرق)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان للجنة اليوم، تم تسجيل 3 حالات شفاء.

وقالت اللجنة إن هذه الإحصاءات جاءت بعد سحب عدد من العينات، أظهرت نتائجها تسجيل 9 إصابات وشفاء 3 حالات.

وأمس الإثنين، ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، ومدير الأمن، آليات التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء «كورونا» بجميع المحال والمطاعم والمدارس؛ بهدف التصدي لانتشار الفيروس.

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وضم الاجتماع مدير أمن طبرق العميد خالد البسطة، ومدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بوديه، ومراقب التربية والتعليم سالم جواد، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي طبرق، ومدير مكتب الخدمات الصحية طبرق، ومدير مركز الأمراض السارية طبرق، ومدير فرع جهاز الدعم المركزي طبرق، ومدير فرع جهاز المباحث العامة طبرق.