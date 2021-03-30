سرقة مستلزمات للوقاية من «كورونا» خاصة بطلاب مدرسة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 30 مارس 2021, 12:52 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

سرق مجهولون شحنة من مستلزمات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مخصصة لطلاب مدرسة ليبيا الحرة بمدينة سرت.

وأوضحت مصادر باللجنة المشرفة على الحملة التطوعية لتوزيع المستلزمات الوقائية على المدارس لـ«بوابة الوسط» أنها سلمت إدارة المدرسة الشحنة كاملة منذ يومين، وتحوي أكثر من 380 صندوقا معبأة بكمامات وكميات كبيرة من مادة «الكحول» المعقم.

وأضافت: «لكننا تفاجأنا بتعرض المدرسة للسرقة خلال الساعات الماضية، وهذه المواد مخصصة للطلاب».

ومنذ أسبوع تقريبا، شرعت الحملة التطوعية بتوزيع مليونين و200 ألف كمامة على المؤسسات التعليمية بسرت، برعاية المجلس التسييري للبلدية.

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