«الأرصاد»: شبورة على الساحل من طرابلس إلى الخمس ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على مناطق واسعة بالساحل، على أن تكون متوسطة في المنطقة من طرابلس إلى الخمس خلال الليل بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس خلال الليل لاحتمال حدوث شبورة مائية.