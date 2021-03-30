«الأرصاد»: شبورة على الساحل من طرابلس إلى الخمس ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 11:45 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على مناطق واسعة بالساحل، على أن تكون متوسطة في المنطقة من طرابلس إلى الخمس خلال الليل بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس خلال الليل لاحتمال حدوث شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الريح شمالية إلى شمالية غربية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الجبل الأخضر سـرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الخليج وبنغازي، وبين متر و2.50 متر على باقي الساحل.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج على الخليج وبنغازي، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي
رياضة محلية
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم جديد (فيديو)
رياضة عالمية
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بكشف ملابسات توقيف ناصر القرش
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»