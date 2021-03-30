«مكافحة الأمراض»: 706 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 598 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:43 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 598 مصابا، في حين توفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واستلم المركز 4433 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 911 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 910 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 503 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 180 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 69 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 80 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 430 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 98 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني تازربو 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 89 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 61 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 184 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 31 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 179 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 384 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 320 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 158 ألفا و251 حالة، منها 9 آلاف و113 نشطة، و146 ألفا و480 متعافى، و2658 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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