إنقاذ 189 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 08:58 صباحا
مهاجرون على متن زورق تابع لإدارة أمن السواحل، 29 مارس 2021، (وزارة الداخلية)

تمكنت الأجهزة الأمنية وحرس السواحل من إنقاذ 189 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قوارب هجرة، قبالة ساحل العاصمة طرابلس.

وأنقذ عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، صباح اليوم الثلاثاء، 105 مهاجرين من جنسيات أفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، وقد جرى نقلهم إلى نقطة إنزال في ميناء طرابلس البحري؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما عثر زورق بحري تابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أمس الإثنين، على قارب يحمل 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بعرض البحر، وجرى نقلهم أيضا إلى ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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