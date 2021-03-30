5 ملفات في لقاء عقيلة والقطراني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 12:40 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيله صالح، خلال لقاء مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، 29 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس))

بحث رئيس مجلس النواب عقيله صالح، الإثنين، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني جملة من القضايا التي تتعلق بعمل حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن عقيلة والمريمي بحثا الموضوعات «التي تتعلق بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن خاصة توفير السيولة المالية، والمواد الغذائية، والدوائية، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي، والتجهيز والترتيب لاجراء الانتخابات في موعدها، والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في ذلك».

وفي وقت سابق الإثنين، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وعدد من أعضاء المجلس. حيث بحث مع النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

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