انطلاق الدورة الثالثة للمنتدي الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

انطلقت، اليوم الاثنين، في أحد فنادق العاصمة طرابلس، النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني، الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في ليبيا، بحسب ما نشره الاتحاد العام للغرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وانطلق فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض أكد فيها أن «ليبيا دولة واعدة لدول العالم»، لأنها «غنية بالموارد الطبيعية ناهيك عن موقعها الاستراتيجي الممتاز حيث تعد بوابة إفريقيا لدول الشمال».

وقال الرعيض «إن ليبيا الجديدة تتطلع لبناء دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وتسعى دائما إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لاسيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وإعادة الأعمار والبنية التحتية والتنمية البشرية في كافة المجالات».

ورحب الرعيض في كلمته بالضيوف القادمين من ألمانيا، متمنيا لهم «حواراً مثمراً وبناءاً»، كما ثمن «لهم تجشمهم عناء السفر في هذه الظروف»، مشيدا بدور السفير الألماني في طرابلس أوليفر أوفتشا «على نشاطه الدؤوب وتعاونه الدائم».

وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة أن مناقشات المنتدى تطرقت إلى عودة الشركات الألمانية للسوق الليبي خاصة قطاع النفط والطاقة وقطاع المواصلات، إضافة إلى فرص مشاريع والمقاولات والكهرباء.

وحضر فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من الجانبين الليبي والألماني الذين يمثلون قطاعات مختلفة أبرزها النفط المواصلات والطاقة والتخطيط والأمن وغيرها من القطاعات.

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)