انطلاق الدورة الثالثة للمنتدي الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 09:22 مساء
عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)

انطلقت، اليوم الاثنين، في أحد فنادق العاصمة طرابلس، النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني، الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في ليبيا، بحسب ما نشره الاتحاد العام للغرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وانطلق فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض أكد فيها أن «ليبيا دولة واعدة لدول العالم»، لأنها «غنية بالموارد الطبيعية ناهيك عن موقعها الاستراتيجي الممتاز حيث تعد بوابة إفريقيا لدول الشمال».

وقال الرعيض «إن ليبيا الجديدة تتطلع لبناء دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وتسعى دائما إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لاسيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وإعادة الأعمار والبنية التحتية والتنمية البشرية في كافة المجالات».

ورحب الرعيض في كلمته بالضيوف القادمين من ألمانيا، متمنيا لهم «حواراً مثمراً وبناءاً»، كما ثمن «لهم تجشمهم عناء السفر في هذه الظروف»، مشيدا بدور السفير الألماني في طرابلس أوليفر أوفتشا «على نشاطه الدؤوب وتعاونه الدائم».

وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة أن مناقشات المنتدى تطرقت إلى عودة الشركات الألمانية للسوق الليبي خاصة قطاع النفط والطاقة وقطاع المواصلات، إضافة إلى فرص مشاريع والمقاولات والكهرباء.

وحضر فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من الجانبين الليبي والألماني الذين يمثلون قطاعات مختلفة أبرزها النفط المواصلات والطاقة والتخطيط والأمن وغيرها من القطاعات.

عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)
عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)
عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)
المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)
عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني في طرابلس. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة
عربى
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%
عربى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
رياضة محلية
مقتل العشرات في شمال موزمبيق إثر هجوم نفذه «متطرفون»
دولى
رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة ...
اقتصاد
الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»