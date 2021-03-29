المنفي يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 مارس 2021, 09:24 مساء
المنفي مع أعضاء بمجلس النواب, 29 مارس 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وتحدث المنفي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم، عن الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين، أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

المجلس الرئاسي يبحث إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

وفي وقت سابق ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وذلك خلال اجتماع تشاوري.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شدد المنفي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين

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