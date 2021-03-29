المنقوش من بنغازي: لا مركزية في الخدمات القنصلية

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (المكتب الإعلامي للخارجية)

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن الوزارة حريصة على إنهاء «تبعات الانقسام المؤسساتي»، موضحة إن «الحسنة الوحيدة للانقسام هي إتاحة وتقريب فرصة الالتحاق لعديد الكوادر الوطنية من شتى أنحاء البلاد».

وأضافت خلال لقاء مع موظفي الوزارة بمقر المعهد الدبلوماسي في بنغازي، الإثنين، «سنعمل جاهدين على تأطير هذه الميزة، وصقل مخرجاتها لتواكب العمل المؤسساتي بما يضمن تناغم وتجانس وكفاءة كافة موظفي القطاع»، مضيفة «ولن يكون في عهدنا أي تعقيد أو مركزية في الخدمات القنصلية وستفوض المكاتب والفروع بكل الاختصاصات اللازمة للقيام بمهامها بطريقة سلسة ومنتظمة وسريعة».

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وأشارت المنقوش إلى أن «عودة وزيادة التمثيل الدبلوماسي والعمل القنصلي لبنغازي كماً ونوعاً سيكون ضمن أولويات الوزارة، وسيكون على رأس أولويات الوزارة في مشاورات والأجندة الإقليمية والدولية، بما يقدم للمواطنين الليبيين خدمات التاشيرات والتصديقات ويضمن للرعايا الاجانب الخدمة والرعاية من ممثلياتهم». وتعهدت الوزيرة «بتقديم دعم استثنائي لمكاتب ووحدات المراسم بالمنافذ الحدودية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تدير وتشرف حاليا على هذه الأعمال»

ونوهت وزيرة الخارجية إلى العزم على «الطلب من الدول الصديقة الأعضاء في إتفاقية الشنغن فتح مكتب للتقديم على هذه التاشيرة الهامة لشرائح كبيرة من المواطنين سواء كان ذلك لأغراض العلاج أو الدراسة أو الأعمال أو السياحة»، واعتبرت أن «المعهد الدبلوماسي يعد من اهم إنجازات وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة حيث كنت أتابع عن بعد خطواته منذ إعتماده سنة 2015» وقالت «نتطلع لشرعنة هذا الصرح من خلال قانون للسلك الدبلوماسي يضمن التاهيل والتطوير السياسي والدبلوماسي أفقياً وبطريقة تنهي الشعور بعدم العدالة السائد فيما يتعلق بهذه الوزارة».