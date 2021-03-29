المجلس الرئاسي يبحث إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 08:17 مساء
رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، 29 مارس 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وذلك خلال اجتماع تشاوري اليوم الإثنين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شدد المنفي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين، يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

 

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