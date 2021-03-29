مازن يؤكد لكوبيش جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات

لقاء مازن وكوبيش بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش جاهزية الوزارة لتأمين الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وامتلاكها «القدرة والخبرة لتأمينها».

حضر اجتماع مازن وكويش، الذي عُـقد بمقر ديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، نائبة رئيس البعثة منسقة الشؤون الإنسانية المقيمية جورجيت غانيون، والمستشار السياسي لرئيس البعثة مانوج ماثيو، والمستشار الأمني للبعثة عائد الخلايلة.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد المرحاني، ومدير مكتب الوزير العميد نورالدين بو جريدة، ومدير إدارة التخطيط ومستشار الوزير العميد جمال صفر، وعضو اللجنة المركزية لمتابعة البرنامج الإنمائي العقيد سليمان الباروني.

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير خالد مازن رحب في مستهل الاجتماع بالمبعوث الأممي والوفد المرافق له، وعبر عن فائق شكره وتقديره للجهود الدولية المبذولة لبناء السلام في ليبيا.

وأكد مازن للمبعوث الأممي دعمه لتعزيز الشراكة والتعاون مع البرنامج الإنمائي، مبديًا شكره وارتياحه لمستوى التعاون والدعم المادي واللوجيستي من قبل البرنامج لوزارة الداخلية.

واستعرض الوزير أوجه التعاون مع البعثة الأممية والوزارة، مؤكدًا أن لدى وزارة الداخلية «أولويات وخطة واقعية واضحة المعالم، وأن العمل يسير بشكل جيد، وأن هناك جهودًا خلاقة وقيادية تبذل في سبيل الارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة».

من جانبه أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، عن بالغ شكره وتقديره لجهود وزارة الداخلية، مهنئًا الوزير على استلامه الوزارة متمنيًا له التوفيق، كما أعرب عن رغبته في استمرار التعاون بين البرنامج الإنمائي والوزارة.

وأضافت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء تطرق لجملة من المواضيع أهمها «تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وكذلك توفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية في ديسمبر من هذا العام».

كما تطرق النقاش إلى ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته وأهمية توسيع التعاون لمعالجته، وكذلك أهمية بناء كوادر متخصصة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا، ودور وزارة الداخلية في ضمان صيانة حقوق الإنسان، وفق الوزارة.

لقاء مازن وكوبيش بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

لقاء مازن وكوبيش بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

لقاء مازن وكوبيش بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس. (وزارة الداخلية)