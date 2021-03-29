انتهاء أعمال المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل المبروك النفطي

أعمال المسح عن الألغام بحقل المبروك النفطي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، الانتهاء من عمليات المسح على الألغام ومخلفات الحرب بحقل المبروك النفطي التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية، وذلك يوم الخميس 25 مارس الجاري.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه العملية تأتي من ضمن إجراءات السلامة المتخذة من إدارة شركة مبروك؛ للعمل على البدء في رفع «القوة القاهرة» وإعادة إعمار وتأهيل الحقل للعودة للإنتاج في أقرب وقت.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى توقف الإنتاج من حقل مبروك النفطي إثر تعرضه سنة 2015 إلى هجوم إرهابي تسبب في تدمير معظم منشآته الحيوية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للجنة الإدارة بشركة مبروك للعمليات النفطية، ولجميع عامليها، وكل مَن ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن تساهم هذه الخطوة بحقل المبروك النفطي بشكل كبير في تحقيق خطط المؤسسة المستقبلية في إعادة تأهيل الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.