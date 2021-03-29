حظر تجوال في سرت وإيقاف الدراسة بالمدارس والجامعة

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

أعلنت مديرية أمن سرت، فرض حظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساءً، ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا»، وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك بكليات جامعة سرت مع الاستمرار في الامتحانات فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، برئاسة الدكتور علي الزرقاء، وبحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية، ومدير الأمن ورؤساء اللجان الفرعية والأقسام الطبية بالعزل والرصد والتقصي ومختبر PCR والرعاية الصحية والإعلام.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة بسرت، ورئيس اللجنة الطبية بالجامعة، بحسب بيان للمديرية اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي للمجلس التسييري، رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا»، أنه نظرًا لتفشي وازدياد أعداد المصابين بالفيروس بالمدينة خلال اليومين الماضيين إلى 71 حالة جديدة، توصل المجتمعون إلى فرض حظر التجوال بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساءً، ولمدة عشرة أيام، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا»، وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك إيقاف الدراسة بكليات جامعة سرت والاستمرار في الامتحانات.

كما قرر المجتمعون إغلاق سوق بيع الخضراوات يوم الجمعة، وكذلك سوق بيع السيارات نهائيًّا، ولمدة عشرة أيام، وإيقاف المناسبات الاجتماعية نهائيًّا وتجمعات المآتم بالمدينة، وكذلك تقرر إيقاف مزينات النساء والحلاقين والمقاهي، وصالات الألعاب.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام المصلين بالمساجد، باتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذلك بالأسواق العامة، ومنع التجمعات والازدحام فيه.

وحددت اللجنة والمجتمعون ساعات العمل بالمصارف التجارية ومحطات الوقود من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما قررت اللجنة تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية للعمل بواقع حضور 20% من عدد الموظفين، وتكثيف الحملات التوعوية بالإذاعات المسموعة حول طرق الوقاية من جائحة «كورونا» .

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في سرت, 29 مارس 2021. (مديرية أمن سرت)