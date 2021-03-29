«تسييري طبرق» يبحث مع القيادات الأمنية والتنفيذية والطبية تشديد إجراءات مواجهة «كورونا»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 مارس 2021, 06:39 مساء
اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في طبرق, 29 مارس 2021. (الإنترنت)

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، ومدير الأمن، آليات التشديد على  تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء «كورونا» بجميع المحال والمطاعم والمدارس؛ بهدف التصدي لانتشار الفيروس.

وضم الاجتماع مدير أمن طبرق العميد خالد البسطة، ومدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بوديه، ومراقب التربية والتعليم سالم جواد، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي طبرق، ومدير مكتب الخدمات الصحية طبرق، ومدير مركز الأمراض السارية طبرق، ومدير فرع جهاز الدعم المركزي طبرق، ومدير فرع جهاز المباحث العامة طبرق.

يأتي ذلك وسط تواصل الحملات التوعوية لمواجهة انتشار الوباء في البلاد.

ووفق بيان للمجلس البلدي اليوم، ستنطلق حملة رش في الأماكن العامة حسبما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة قرارات لجنة «كورونا» في تطبيق الإجراءات بالمساجد وجميع المقاهي والمطاعم والمحال، بالإضافة إلى المدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والأسواق الكبيرة بالمدينة.

اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في طبرق, 29 مارس 2021. (الإنترنت)
اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في طبرق, 29 مارس 2021. (الإنترنت)
اجتماع يضم القيادات الأمنية والتنفيذية في طبرق, 29 مارس 2021. (الإنترنت)
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