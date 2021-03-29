بالصور: كوبيش يلتقي المجلس البلدي مصراتة ويبحث احتياجات المدينة في الصحة والتعليم

كوبيش في مصراتة, 29 مارس 2021. (البعثة الأممية)

التقى المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رئاسة المجلس البلدي مصراتة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المدينة، خلال زيارة للبلدية، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء الذين يمثلون العديد من منظمات المجتمع المدني.

وناقش كوبيش مع عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي، مخاوفهم بشأن التحديات العديدة التي تواجهها المدينة، وسبل تحسين الظروف المعيشية لأهلها، بما في ذلك عبر اللامركزية وتخصيص الموارد وزيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.

وأعرب كوبيش عن تقديره للترحيب الحار، مؤكدًا من جديد استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم السلطات المركزية لمعالجة مخاوف واحتياجات البلديات.

وكشف أنه يخطط لزيارة بلديات أخرى في جميع أنحاء ليبيا للقاء المجالس المحلية، والمجتمع المدني والأطراف المعنية.

كما عقد المبعوث الخاص أثناء الزيارة اجتماعًا مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المدينة، الذين أعربوا عن تقديرهم لـ«جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساعدة الليبيين على تحقيق توافق أدى إلى تشكيل سلطة تنفيذية موقتة، وإعادة توحيد مؤسساتهم الدستورية»، وفق البيان.

ودعوا إلى استمرار الدعم لهذا التوافق القائم بغية ضمان إجراء انتخابات وطنية شفافة وذات مصداقية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك على النحو المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

فيما حث المبعوث الخاص أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على لعب دورهم الدستوري لضمان وجود إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات نهاية العام.

وفي وقت لاحق، التقى المبعوث الخاص ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومن بينها الائتلاف الليبي للمساعدة القانونية، ونقابة المحامين في مصراتة، والمجتمع المدني في تاورغاء، وناشطات في مجال حقوق المرأة في مصراتة.

واستمع إلى القضايا المهمة التي تعنى بها منظمات المجتمع المدني في مصراتة والمناطق المجاورة، بما في ذلك مطالبتها باحترام عتبة 30% للنساء في السلطة التنفيذية، ودعم الفئات المستضعفة مثل المهاجرين ونازحي تاورغاء وحقوقهم في العودة الطوعية، كما شددوا على الحاجة الملحة لإطلاق عملية مصالحة وطنية ومعالجة قضية الأسرى والمفقودين.

وتعهد المبعوث الخاص بتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال البعثة ومن خلال مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا وذلك لمعالجة كل هذه الأمور.

المشري لكوبيش: مجلس الدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته لإجراء الانتخابات

في سياق متصل التقى المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أمس في طرابلس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور نائبيه الأول محمد بقي، والثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كله، ورئيس وفد المجلس لملتقى الحوار السياسي الليبي فوزي العقاب.

وناقش اللقاء آخر التطورات في ليبيا والتقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية، وفق بيان نشرته البعثة الأممية اليوم.

وحث المبعوث الخاص على تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات الوطنية، في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كوبيش في مصراتة, 29 مارس 2021. (البعثة الأممية)

كوبيش في مصراتة, 29 مارس 2021. (البعثة الأممية)

كوبيش في مصراتة, 29 مارس 2021. (البعثة الأممية)