حفتر يحضر اختتام تمرين تعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل»

جانب من مشاركة حفتر في اختتام التمرين التعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل». (صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة)

حضر قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اختتام تمرين تعبوي لكتيبة دبابات «اللواء 106 مجحفل»، حسبما أعلنت القيادة في بيان اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن رؤساء الأركان شهدوا اختتام التمرين، وبعض رؤساء الهيئات ومديرو الإدارات بالقيادة العامة وعدد من الضباط .

وأوضح البيان أن التمرين يحاكي القيام بالهجوم لصد هجوم معادٍ على منطقة افتراضية، كما شاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال «خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.«

وأكد المشير حفتر «ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية»، وفق البيان.

جانب من مشاركة حفتر في اختتام التمرين التعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل». (صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة)

جانب من اختتام التمرين التعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل». (صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة)

جانب من اختتام التمرين التعبوي لكتيبة «دبابات اللواء 106 مجحفل». (صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة)