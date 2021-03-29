الاتحاد الأفريقي يطلب من رواندا مواصلة استضافة المهجرين من ليبيا

مهاجرون أعيدوا إلى ليبيا بعد محاولتهم استقلال مركب إلى أوروبا، 16 ديسمبر 2020، (لجنة حقوق الإنسان بليبيا)

طلب الاتحاد الأفريقي من رواندا تجديد اتفاقية استضافة المهجَّرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل، وتم إجلاؤهم من ليبيا.