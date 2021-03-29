تفاصيل القبض على متهم بالنصب والاحتيال على مواطنين في طرابلس

صورة نشرتها مديرية أمن طرابلس للمتهم بالنصب على المواطنين. (المديرية)

أكدت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين في العديد من قضايا النصب والاحتيال على مواطنين بمبالغ كبيرة.



وأضافت المديرية في بيان اليوم الإثنين أن هذا الشخص «المطلوب والمصنف خطير جداً امتهن النصب والاحتيال على المواطنين، داعيا اياهم لمشاركته في البزنس، حيث استغل اسلوبه المنمق في الحديث و ادعائه بمعرفة العديد من الأمور و التفاصيل المتعلقة بعمل الشركات ومعرفته بالعديد من رجال الأعمال المهمين وتمكن من النصب عليهم والحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم ثم اختفى عن الأنظار ولم يرد الأموال لضحاياه».



وقال رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم ابو راوي إن «المتهم عاطل عن العمل، لكنه يتقن التلاعب بضحاياه عبر ارتداء ملابس أنيقة واستئجار سيارات فارهة وأنه وفقا للتحريات نجح في النصب على عدد كبير من المواطنين، كما سبق أن تم القبض عليه من قبل أحد الاجهزة، ولكنه اعتاد على هذه الجريمة».



وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة «نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسؤولي الجهات الحكومية وقدرته على استثمار اموالهم في شركاته».وبعد القبض عليه، أحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

صورة نشرتها مديرية أمن طرابلس للمتهم بالنصب على المواطنين. (المديرية)