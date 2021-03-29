«المركزي» يناقش ميزانية مصرف المتوسط عن العام 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 11:40 صباحا
اجتماع إدارة الرقابة بالمصرف المركزي مع قيادات مصرف المتوسط، 28 مارس 2021، (صفحة المصرف المركزي على فيسبوك)

ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ميزانية مصرف المتوسط عن العام 2018، مع المدير العام ومديري الإدارات والمراجعين الخارجيين فيه، ومقترح توزيع الأرباح، وذلك بمقر إدارة الرقابة ببنغازي.

وقال مدير الإدارة أسامة الشكري، إن الاجتماع تناول الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف المتوسط، ومناقشة ملاحظات قسم الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات، وملاحظات قسم الرقابة المكتبية ومـتابعة الامتثال، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد طلب الرقابة من مصرف المتوسط الإسراع في ربط فروعه بالمنظومة المصرفية؛ لتُغطي المتطلبات الحديثة للعمليات المصرفية، بما فيها المنتجات البديلة ومواكبة التطور الحاصل في القطاع.

وأوصى «المركزي» برفع رأسمال المصرف؛ لزيادة قُدرته على سداد التزاماته، ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل؛ لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها؛ حيث يشكل خطًا دفاعيًّا ووقائيًّا من المخاطر، في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.

وقال الشكري إنه طالب بتسوية المصرف معلقاته المحلية والخارجية بشكل عاجل، والأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفًا أن المصرف لا يزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل.

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