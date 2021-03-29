«مكافحة الأمراض»: 696 إصابة جديدة بـ«كورونا» و35 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.
وتماثل للشفاء 918 مصابًا، في حين توفى 35 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.
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