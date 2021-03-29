الطقس اليوم: اعتدال الأجواء غربًا وموجة برد في الشرق بدءًا من الأربعاء

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على غالبية مناطق غرب البلاد، بينما يسجل انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي بدءًا من الأربعاء المقبل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

تتكاثر السحب غدا على غالبية المناطق مع سقوط أمطار متفرقة، متوقع أن تكون جيدة على مناطق الساحل والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بيين 23 و28 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.