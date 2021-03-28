وزير الاقتصاد والسفير الألماني يتفقان على تفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات

لقاء وزير الاقتصاد محمد الحويج مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفرة أوفتشا. (السفارة الألمانية في طرابلس)

شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، والسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بالسفير الألماني، اليوم الأحد، حيث هنأه الأخير وحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة توليهم مهامهم رسميا، وفق ما نشرته السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت السفارة الألمانية إن لقاء السفير أوليفر أوفتشا بوزير الاقتصاد محمد الحويج تناول «سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخصوصًا في مجال توليد الطاقة الشمسية الذي تقدمه ألمانيا في ملف الإصلاحات الاقتصادية».

وأضاف السفارة أن الطرفين أكدا في ختام المحادثات على ضرورة عودة الشركات الألمانية والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.