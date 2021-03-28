رسالة من 26 نائبا أوروبيا إلى مالطا بشأن ليبيا

أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)

راسل 26 عضوا في البرلمان الأوروبي، المدعي العام في مالطا لحثه على إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة شبان متهمين باختطاف ناقلة نفط معروفة باسم «إل هيبلو 1» أنقذتهم لمنع قبطانها من إعادتهم إلى ليبيا.

واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن مقاومة الوصول إلى ليبيا لم تكن جريمة ولكنها «عمل شجاع للدفاع عن النفس» وفق ما ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا» اليوم الاحد. وتعود تفاصيل القضية إلى 28 مارس 2019 عندما حررت السلطات المالطية وقتها سفينة خطفها مهاجرون كانوا على بعد 6 أميال من الساحل الليبي وجرى اقتيادها إلى سواحل مالطا. وقاد المتهمون الثلاثة بثورة داخل ناقلة النفط «إل هيبلو 1» كان على متنها 108 مهاجرا تم إنقاذهم من الغرق.

رسائل متكررة من القبطان

وقالت القوات المسلحة المالطية، إن القبطان في رسائل متكررة، عبر الاتصالات اللاسلكية، أكد أنه لا يسيطر على السفينة وأن عددا من المهاجرين يجبرونه ويجبرون طاقم السفينة ويهددونهم من أجل المضي بهم إلى مالطا.

ويواجه طالبو اللجوء المراهقون الثلاثة تهم الإرهاب والاختطاف، ما يجعلهم عرضة للسجن مدى الحياة. وانضم أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية مختلفة، إلى النشطاء الذين طالبوا بإسقاط التهم على الفور ورفض المحاكمة.

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وكتب البرلمانيون الأوروبيون "ندين بشدة محاكمة ثلاثة من سفينة «ال هيبلو» الذين كانوا يبلغون من العمر 15 و 16 و 19 عامًا عند اعتقالهم حيث يواجهون اتهامات بارتكاب هذه «الجرائم الجسيمة من قبل الدولة المالطية» حسب قولهم. وقالوا «إن التمسك بحق المرء في أن يؤخذ إلى مكان آمن، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي للبحار ، يجب ألا يتم تجريمه تحت أي ظرف من الظروف».

الإعادة غير القانونية إلى ليبيا ليس جريمة

وتابعوا «نتفق على أن الاحتجاج على عمليات الإعادة غير القانونية إلى ليبيا ليس جريمة، بل هو عمل مشروع وشجاع للدفاع عن النفس». وقد جرى استدعاؤهم للمحاكمة لكن القضية متوقفة الآن بانتظار نتيجة التحقيق القضائي.

وفي الرسالة، دعا أعضاء البرلمان أيضًا السلطات الأوروبية المشاركة في الأمر بالرد، قائلين إنه يمثل انتهاكًا للقانون البحري الدولي وكذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية. وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي «نطالب بإنهاء جميع عمليات الإعادة غير القانونية إلى ليبيا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن تعاون أوروبا مع بخفر السواحل الليبي» حسب تعبيرهم.