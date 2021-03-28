بالصور.. استئناف الدراسة في عدد من البلديات

طلاب في إحدى مدارس جادو، 27 مارس 2021 (فيسبوك)

عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، يوم السبت، في عدد من البلديات، بعد قرار عودة الدراسة في بلديات الجفرة وغريان وجادو.

وقرر المجلس التسييري ببلدية الجفرة استئناف الدراسة بجميع المراحل التعليمية، على أن يراعى اتباع التعليمات والإرشادات الموصى بها من قبل اللجنة الطبيبة، ووزارة التعليم، مع إيقاف كافة المناشط الثقافية ورياض الأطفال.

كما قرر المجلس البلدي غريان استئناف الدراسة بدءًا من يوم السبت في كافة المؤسسات التعليمية في المدينة بعد التواصل والتنسيق مع لجنة مكافحة الجائحة بالمجلس البلدي، بحسب مراقب التعليم بغريان.

وأكدت البلدية على كل المؤسسات التعليمية ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع الوبائي بشكل دائم لاتخاذ ما يلزم.

وفي جادو، استؤنفت صباح السبت، الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها بداية من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى التعليم الجامعي، وذلك داخل النطاق الجغرافي بالبلدية بعد صدور قرار المجلس البلدي جادو بشأن استئناف الدراسة.

وحسب المجلس البلدي جادو، فقد سارت العملية التعليمية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات المؤسسات التعليمية، وحسب الإمكانات المتاحة لديها وبما يضمن سلامة الطالب.

وفي نفس السياق قام عميد وأعضاء البلدية بجولة تفقدية بعدد من المؤسسات التعليمية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث ستستمر هذه الزيارات لتشمل كافة المؤسسات.