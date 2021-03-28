بلدية كاباو: 34 إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال والرضع خلال 9 أيام

طبيب خلال كشفه على مواطن بعيادة في أوباري، (أرشيفية: جمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلنت بلدية كاباو، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» من فئة الرضع والأطفال بلغ 34 حالة خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس.

وأوضحت إحصائية أصدرتها البلدية، للفترة المذكورة أن إجمالي عدد العينات الموجبة بلغ 883 عينة، وبحصيلة 13 حالة وفاة خلال أسبوعين فقط..

وأشار البيان الإحصائي، الذي نشرته البلدية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن نسبة الإصابات داخل بلدية كاباو بلغت 11.32% من إجمالي الإصابات في البلاد.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 733 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1267 حالة شفاء و16 وفاة، أمس السبت. ليرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 156 ألفًا و849 إصابة، منها 9267 حالة نشطة حتى الآن، و2618 وفاة، بينما تعافى 144 ألفًا و964 حالة.