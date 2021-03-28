السفير الألماني: مناقشة اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 03:06 مساء
جانب من زيارة الوفد الألماني إلى السرايا الحمراء في طرابلس، 28 مارس 2021. (الإنترنت)

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مناقشة الجانب الألماني تنفيذ اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية؛ لتعزيز الحفاظ على المحفوظات الوطنية الليبية.

وتحت عنوان «التعاون الثقافي في السرايا الحمراء بطرابلس»، قال أوفتشا عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأحد: «قام زملائي اليوم بمناقشة اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتعزيز القدرات في الحفاظ على المحفوظات الوطنية»، ناشرًا صورًا أثرية من السرايا.

ويركز السفير الألماني على الجوانب المحلية في ليبيا، ففي بداية مارس الجاري قام بزيارة وصفها بـ«الملهمة» إلى بلدية شحات، ضمن التعاون بين بلاده والبلديات الليبية؛ من أجل تحسين أوضاع الحكم المحلي.

كما نشر أوفتشا وقتها صورًا تظهر جمال بلدية شحات، قائلًا: «بين الجبال الخضراء والبحر الأزرق.. زيارة ملهمة لبلدية شحات. كشريك جديد للتعاون في مجال الحكم المحلي»، مشيرًا إلى أنه ناقش مع عميد بلدية شحات، حسين بودرويشة الحاسي، «كيفية دعم التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي».

جانب من زيارة الوفد الألماني إلى السريا الحمراء في طرابلس، 28 مارس 2021. (الإنترنت)
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