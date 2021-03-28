وزير المواصلات يبحث مع بوتشينو تفعيل المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية في مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 03:20 مساء
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع ائتلاف الشركات الإيطالية «إينياس» ومدى استعداد وزارة المواصلات لتأمين المطار لمباشرة عمل الشركات.

جاء ذلك لدى استقبال الشهوبي السفير الإيطالي، صباح اليوم الأحد، بديوان الوزارة، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي والموارد البشرية بالديوان، ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد- رأس اجدير، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير مكتب التعاون الفني.

ووفق بيان للوزارة اليوم، بحث الاجتماع إمكانية إعادة عمل الخطوط الإيطالية بالمطارات الليبية، كما تطرق السفير إلى مشروع الطريق البديل، طريق إمساعد- رأس اجدير، والإجراءات المتبعة للتنفيذ .

وفي كلمة للوكيل طلب فيها تعاون ودعم إيطاليا في فتح الأجواء الجوية للمرور بين أوروبا وليبيا، فيما أيد السفير ذلك ووعد بالاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين وأوروبا .

وفي الختام أكد الوزير ضرورة إعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وبين الشركات الإيطالية بشكل عاجل؛ للبدء في إجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها والمتوقفة .

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو, 28 مارس 2021. (وزارة المواصلات)
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