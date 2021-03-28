«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأحد 28 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 12:50 مساء
إطفاء تام في المنطقة الوسطى وجزئي بالمنطقة الشرقية 23 مارس 2021. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لمدة ساعتين، اليوم الأحد، في الجناحين الغربي والجنوبي.

ووصل عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي إلى 4 ساعات، فيما وصل في الجناح الشرقي إلى ساعتين، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من، مارس الجاري، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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