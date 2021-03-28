حكومة الدبيبة تقر صرف منحة مالية لأصحاب المعاش الأساسي تتراوح بين 650 و800 دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 12:09 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة  عبد الحميد الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشتهم إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.

وبحسب نص القرار الذي أوردته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فأن إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا وفق الأتي:
1- مبلغ قدرة 650 دينارا للمستحقين الذين لا يعلون.
2- مبلغ قدره 700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.
3- مبلغ قدره 800 دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر.
4- مبلغ قدره 800 دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر.
وذلك إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2013.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقته رقم (8) لسنة 2021، عقدت الخميس الماضي، اجتماعها الأول والذي خصص «لوضع مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام»، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

-  لجنة حكومية تناقش مقترحًا لرفع قيمة المعاشات الأساسية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم من وزنك يمكنك خسارته في أسبوع دون خطورة؟