الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بكشف ملابسات توقيف ناصر القرش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 08:18 مساء
القائد الميداني بالقوات الخاصة محمود الورفلي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

طالب آمر القوات الخاصة (الصاعقة)، عبد السلام الحاسي، بضرورة كشف ملابسات توقيف أحد أفراد القوات، علي ناصر القرش، «الذي أوقف قبل عملية اغتيال المقدم محمود الورفلي»، مستنكرًا حادث الاغتيال. 

وأضاف الحاسي في بيان مصور، أن القوات الخاصة تستنكر عملية اغتيال الورفلي، معتبرًا أنها «جريمة نكراء وقعت في وسط النهار في بنغازي، وعلى مرأى من جميع الأجهزة الأمنية»، مشددًا على ضرورة توضيح ملابسات العملية «درءًا للفتن وتحقيقًا للاستقرار».

وأكد أن «القوات الخاصة منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي اليد الطولى للقيادة العامة»، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة كشف ملابسات اغتيال الورفلي، وتأمين كامل مدينة بنغازي.

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