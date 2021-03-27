وفد من «الخطوط الجوية الليبية» يبحث إمكانية عودة الرحلات إلى مطار طبرق الدولي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 27 مارس 2021, 03:43 مساء
وفد من شركة الخطوط الجوية الليبية يزور مطار طبرق الدولي، 27 مارس 2021. (الإنترنت)

زار وفد من شركة الخطوط الجوية الليبية مطار طبرق الدولي، وكان في استقباله مدير عام المطار سعد جاب الله، وتناولت الزيارة إمكانية عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق.

وأكد مدير عام المطار تعاون إدارة المطار مع شركة الخطوط الجوية الليبية لتعود كسابق عهدها بوتيرة عمل متواصلة، منوهًا بأن الشركة تعتبر أما لشركات الطيران في ليبيا ورمزا وطنيا «علينا جميعاً دعمها والوقوف معها».

وتمثل وفد الشركة من رئيس قسم الحسابات الجارية، رئيس لجنة المشتريات بالشركة محمد الخفيفي، ومدير دائرة الإيرادات، عضو اللجنة بالشركة عبدالله حسين القذافي، ومدير دائرة الخدمات العامة، رئيس لجنة حصر الأملاك، عضو لجنة المشتريات عبدالقادر الشهيبي، ومسعود الفرجاني الموظف بالخدمات.

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