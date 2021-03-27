حفتر يلتقي المبعوث الأممي لليبيا بمقر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 03:17 مساء
حفتر مع المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة.

جاء ذلك وفق بيان نشرته صفحة القيادة العامة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

المشير حفتر يلتقي أعيان «العواقير» بعد تداول مقاطع فيديو لـ«تجاوزات أمنية» في بنغازي

وفي منتصف مارس الحالي، استقبل حفتر، بمكتبه، وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات المتعلقة بـ«سير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها، وعلى رأسها المواضيع الأمنية»، وفق بيان نشرته صفحة «القيادة العامة» على موقع «فيسبوك».

حفتر خلال لقائه المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)
حفتر مع المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي
ليبيا
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم من وزنك يمكنك خسارته في أسبوع دون خطورة؟