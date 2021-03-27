حفتر يلتقي المبعوث الأممي لليبيا بمقر القيادة العامة

حفتر مع المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، في مكتبه بمقر القيادة العامة - الرجمة.

جاء ذلك وفق بيان نشرته صفحة القيادة العامة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

المشير حفتر يلتقي أعيان «العواقير» بعد تداول مقاطع فيديو لـ«تجاوزات أمنية» في بنغازي

وفي منتصف مارس الحالي، استقبل حفتر، بمكتبه، وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء مختلف تركيبات قبيلة العواقير.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات المتعلقة بـ«سير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها، وعلى رأسها المواضيع الأمنية»، وفق بيان نشرته صفحة «القيادة العامة» على موقع «فيسبوك».

حفتر خلال لقائه المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)

حفتر مع المبعوث الأممي في ليبيا, الرجمة 27 مارس 2021. (القيادة العامة)