تفاصيل مقتل طفل في إطلاق نار متعمد على عائلتين بقرية الفاضل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 02:05 مساء
الطفل الذي قتل في حادث إطلاق النار، (صفحة جده محمد سالم على موقع فيسبوك)

أطلق مسلحون مجهولون الرصاص عمدا على عائلتين بقرية الفاضل الشاطئية ببنغازي، فجر الجمعة، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وجرح ثلاثة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا وخمس سنوات، وإصابة والدتهم.

وروى المواطن محمد سالم، جد الطفل ناصر طارق شمبش الذي اتصلت به «بوابة الوسط» أن مسلحين أطلقوا الجمعة فجرا عبر شبابيك منزل العائلة (شاليه) وابلا من الرصاص بشكل عشوائي على أفراد العائلتين بينما كانوا نائمين، ما أدى إلى وفاة الطفل ناصر جراء إصابته بثلاث طلقات نارية، فيما أصيبت والدته، وأخته (ثلاث سنوات) وأخيه (سنة ونصف السنة)؛ موضحاً أنه لا يعرف سبباً لما حدث.

وأضاف أنه جرى إبلاغ مركز شرطة قار يونس بالواقعة، وأن العائلة اضطرت إلى التأخر في دفن الطفل نحو 12 ساعة نتيجة الإجراءات الروتينية، خصوصا أن الحادثة صادفت يوم عطلة.

وأوضح الجد أن عائلة ابنته كانت في زيارة إلى أهلها ببنغازي، حيث جاءت من طرابلس، حيث تقيم، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة وبنغازي، واصفا الحادثة بـ«الإعدام الجماعي».

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