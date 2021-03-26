إردوغان يؤكد دعم تركيا «الكامل والمطلق» للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 11:59 مساء
وإردوغان والمنفي, 26 مارس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعم بلاده «الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها»، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال إردوغان رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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وتابع أن «تركيا تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي»، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى «دولة مستقلة ومزدهرة».

فيما أكد المنفي وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البدين، موضحا أنه ناقش مع نظيره التركي العديد من الملفات ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

وجدد المنفي ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري.

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