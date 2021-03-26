بالصور: «الكهرباء» تواصل حملة صيانة أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 07:13 مساء
صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس, 26 مارس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

تواصل الشركة العامة للكهرباء الحملة التي أطلقتها خلال الأشهر الماضية، لصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس.

وبحسب بيان للشركة اليوم، واصلت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الجمعة، حملة صيانة أعمدة الإنارة بالطريق السريع بمدينة طرابلس.

وتشرف على الحملة التي انطلقت خلال الفترة الماضية الإدارة العامة للتوزيع، وبمتابعة مباشرة من المدير العام المساعد لشؤون العمليات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وإدارة العمليات الخاصة، وشركة الخدمات العامة طرابلس الذين قاموا بتأمين حركة المرور.

وأكد البيان أن العمل ما زال مستمرا حتى يتم إنارة الأعمدة بالكامل في مختلف الشوارع ومرافق المدينة.

صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس, 26 مارس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس, 26 مارس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس, 26 مارس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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