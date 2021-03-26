إردوغان يستقبل المنفي في قصر وحد الدين في أول زيارة لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 05:53 مساء
اللافي وإردوغان والمنفي, 26 مارس 2021. (الأناضول)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قصر وحد الدين بولاية إسطنبول، وفق ما أفادت الرئاسة التركية في بيان منذ قليل.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمنفى إلى تركيا، منذ توليه منصبه بشكل رسمي.

شارك في الاجتماع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، فيما يحضر عن الجانب التركي الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وتعتبر زيارة المنفي إلى تركيا الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، ومن المنتظر أن يبحث الجانبان العلاقات التركية الليبية من كل النواحي.

وخلال الاجتماع، من المرتقب أن يتناول إردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأناضول.

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