وزير الصحة: الإقبال على التسجيل للحصول على لقاح فيروس «كورونا» جيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 04:52 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي. (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، إن الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على لقاح فيروس «كورونا» جيد.

وتابع الزناتي، خلال تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، أن توريد اللقاح الخاص بفيروس «كورونا»، سيكون عن طريق رئاسة الوزراء، ويرجح وصوله نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على أتم الجاهزية لتنفيذ حملة التطعيمات.

وأكد أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل حالات من السلالة البرازيلية حتى الآن، مضيفا أن السلالات المؤكدة هي طفرة لندن وسلالة جنوب أفريقيا و«كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

على قناة «الوسط».. ندوة عن ليبيا والانتقال السياسي المتأزم
ليبيا
رمضان البكشيشي فنان لم يسأم
ثقافة وفن
نصائح لعبور الطرق الواسعة بأمان
سيارات
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
كيف تقوض المعلومات المضللة جهود مكافحة «كورونا»؟
طب وصحة
اندلاع حريق في محطة نفطية سعودية إثر «اعتداء تخريبي بمقذوف»
عربى
المنتخب الوطني يخسر بخمسة أهداف أمام تونس ويودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية
رياضة محلية
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة «فورا»
ليبيا
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توست الدجاج بالبشاميل