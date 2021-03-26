«مكافحة الأمراض»: 884 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1064 مصابًا، في حين توفى 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 3768 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 708 عينات، ومختبر مركز بنغازي الطبي 394 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 930 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 468 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 139 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 69 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 83 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 93 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 57 عينة.

واستلم مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 104 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 121 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 73 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 37 عينة، ومختبر مستشفى تراغن 9 عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 210 عينات، ومختبر مركز العزل زوارة 240 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 156 ألفا و116 حالة، منها 9 آلاف و817 نشطة، و143 ألفا و697 متعافيًّا، و2602 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.